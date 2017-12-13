CEO Mueller, yaptığı açıklamada "Dizel sübvansiyonlarının mantığını ve amacını sorgulamalıyız. Vergi teşviklerinde kademeli bir geçiş olmalı, para daha çevre dostu teknolojilerin desteklenmesi için kullanılmalı." dedi.
Almanya'da Handelsblatt gazetesine röportaj veren Mueller, 2015 yılında Alman üreticinin merkezinde olduğu dizel emisyon skandalından bugüne geçen süredeki dramatik dönüşümünün de altını çizdi.
Hatırlanacağı üzere Volkswagen skandal nedeniyle açılan davalar ve geri çağrılan araçlardan dolayı 25 milyar euro civarında bir maddi fatura ödemekle kalmamış Almanya'daki hava kirliliği probleminin nedenlerinden biri gösterilerek eleştirilmişti.
Avrupa'da hükümetlerin dizele yönelik verdiği teşvikler nedeniyle, dizel araçlar benzine çok daha zararlı bir hava kirleticisi olmasına rağmen popülerliğini koruyor. Dizel araç alanlar vergi indirimine tabi tutuluyor.
ELEKTRİKLİYİ TEŞVİK GEREKLİ
VW CEO'su Matthias Mueller, "Dizel sübvansiyonlarını indirmek ve elektrikli arabaları teşvik etmek kesinlikle doğru mesaj olacaktır." ifadelerini kullandı.
Britanya'da bulunan bir araştırma kuruluşuna göre aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 11 ülke 2014 ve 2016 yılları arasında toplam 21 milyar euro dizel sübvansiyonu verdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği EAMA'ya göre kıta genelinde kullanılan otomobillerin yüzde 41'inin dizel olduğu belirtiliyor.
Satış adedi bazında küresel lider olan Volkswagen ise dizel teknolojinin uzun süre zirvesinde gösterilmişti fakat Alman üreticisinin skandal sonrasında agresif bir şekilde elektrikli pazara yönelik strateji geliştirdiği gözlemleniyor.
Duisburg Essen Üniversitesi'nden Profesör Ferdinand Dudenhoffer'a göre de dizel artık gelecek değil geçmişte kaldı ve Almanya sübvansiyonları kaldırarak yılda 8 milyar euro tasarruf edebilir.
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