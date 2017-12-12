Volkswagen Jetta'nın altıncı jenerasyonu 2011 yılından bu yana piyasadaydı. Yedinci jenerasyon Jetta ise önümüzdeki yıl gelecek.

Jetta'nın yeni jenerasyonunun ilk resmi görüntüsü paylaşılırken, aracın Ocak ayında yapılacak Detroit Motor Show'da ilk kez görücüye çıkması bekleniyor.

Önceki versiyona göre biraz daha uzamış görünen araçta Volkswagen'in Arteon modelinden de esinlenmeler açıkça belli oluyor.