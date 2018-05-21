Volkswagen’in premium segmentin oyuncularından biri olduğunun altını çizen üçüncü nesil Touareg geçtiğimiz günlerde Avusturya’nın Salzburg şehrinde uluslararası test sürüş etkinliğiyle tanıtıldı. Otomobile dışarıdan bakıldığında da içine girer girmez de anlaşılıyordu ama Volkswagen yetkilileri de özellikle bu aracın BMW, Mercedes, hatta aynı ailenin mensubu Audi’nin bu segmentteki araçlarının rakibi olduğunu üzerine basarak söylediler. Yeni Touareg’in Volkswagen açısından başka bir önemi daha var.

Gazete Habertürk'ün haberine göre dünyada VW dışındaki otomobil markalarının toplam satışları içinde SUV’ların satış oranı ortalama yüzde 34 seviyesindeyken, Volkswagen’de bu oran yüzde 14 seviyesinde. Marka yeni Touareg ile bu farkı da kapatmayı planlıyor.

‘EN YÜKSEK ARTIŞ POTANSİYELİ BİZDE’

Volkswagen Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro Türkiye’de hazirandan itibaren 157 bin Euro’dan başlayacak fiyatlarla satılacak yeni Touareg’in ve onu takip edecek diğer markanın satışlarına yapacağı katkıyı söyle anlattı: “2017 yılı global SUV satışları 2016’ya göre 12.7 büyüdü. Büyüme Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yüzde 19.2 oldu. Dünya SUV pazarında VW Grubu 868 bin 862’lik satış adediyle 8., Tiguan modeli ise 695 bin 383 adetle model listesinde 4. sırada yer aldı.”

Volkswagen Grubu’nun SUV satışlarını en yüksek artış potansiyeline sahip marka olduğunu belirten Bottaro, “2017’de VW Grup markaları satışlarının yüzde 19’u, VW markasının da yüzde 14’ü SUV’lardan oluşuyor. Dünya pazarının yüzde 34’ü SUV araçlar. Türkiye’de bu oran sadece yüzde 18. Ülkemiz büyük potansiyele sahip” dedi. Tiguan Allspace’den sonra yeni Touareg’in ve kasım ayında T-ROC’un satışa sunulacağını belirten Bottaro, “T-Cross ise 2019 yılı içerisinde satışa sunulacak. 2020 itibarıyla VW toplam 19 adet SUV modeli sunacak ve toplam satışlarının yüzde 40’ını SUV modeller oluşturacak” diye konuştu.

DEV EKRANLI DIJITAL KOKPİT GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Standart sunulan dijital kokpit “Innovision Cockpit”, “IQ. Light - LED Matrix” far sistemi, kolay açılır/kapanır “Easy open/close” bagaj kapağı, park asistanı, 19inç “Osorno” alaşım jantlar, yerden yüksekliği ayarlayan havalı süspansiyon, “Vienna” deri koltuk döşemeleri, sürücü tarafı hafızalı elektrikli ön koltuklar, ön/arka koltuklar ile direksiyonda ısıtma ve 4 bölgeli tam otomatik klima gibi segment çıtasını en üst noktaya çıkarıyor. Yeni Touareg’de sunulan sürüş destek sistemleri arasında; Trafikte Sürüş Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Ön Bölge Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı bulunuyor.

3.0 LİTRELİK MOTOR 24 BEYGİR DAHA FAZLA GÜÇ ÜRETİYOR

Yeni Touareg’in 3.0 litrelik 6 silindirli V6 TDI dizel motoru, bir önceki nesle göre, 24 beygir daha fazla güçle, 286 beygir güç üretiyor. Otomobilin maksimum torku ise, 20 Nm artışla 600 Nm’ye ulaşıyor. 8 ileri tiptronik şanzıman ile sunulan yeni Touareg’e “4MOTION” dört tekerlekten çekiş sistemi eşlik ediyor. Seçici Katalitik İndirgeme teknolojisine sahip Yeni Tuareg’in, 3,0 lt. V6 TDI SCR 286 BG 4MOTION Tiptr. versiyonu, 0’dan saatte 100 kilometre hıza, 6.1 saniyede ulaşıyor.