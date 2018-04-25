Volvo CEO'su: Çok daha pahalı olur

Samuelsson, "Biz çok endişeliyiz çünkü tüm iş konsepti açık ticarete dayanıyor. Eğer durum değişirse bizim her ülkedeki her bir otomobil hattı için ayrı ayrı yatırım yapmamız anlamına gelir. Bu da otomobillerin çok daha pahalı hale gelmesine neden olur" dedi.



ABD Başkanı Trump'ın Çin'den gelen ürünlere milyar dolarlık ek gümrük vergisi koyma kararına Çin de aynı şekilde karşılık vermiş ve bu karara otomobiller de dahil edilmişti.