Geçtiğimiz sene 2019 için hedeflerini açıklayan Volvo, önümüzdeki seneden başlayarak çıkan her yeni Volvo aracının ya hibrit, ya dönüştürülebilir hibrit ya da tamamen elektrikli olacağını duyurmuştu. Firmanın CEO'su Håkan Samuelsson, 2025 hedeflerini açıkladı.

2025 yılına kadar satışlarının yarısının tam elektrikli araçlar olmasını istediğini belirten Samuelsson, "Geçtiğimiz sene içten yanmalı motorun ötesindeki bir döneme hazırlık olarak bazı taahhütlerde bulunduk. Bugün ise elektrikli otomobille için bu taahhüdümüzü güçlendiriyor ve genişletiyoruz." dedi.

Volvo, Polestar performans markasını elektrikli otomobillere odaklanan bağımsız bir seri olarak yeniden piyasaya sürüyor. Şirket, Volvo markası altında 3, Polestar markası altında ise 2 olmak üzere, toplamda 5 tam elektrikli otomobili, 2019 ila 2021 arasında satışa sunacak. Henüz tam elektrikli bir otomobili bulunmayan Volvo, önümüzdeki yıl ilk tam elektrikli aracını piyasaya sürecek.