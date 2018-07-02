Teknoloji ve tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimler sonucu tüm sektörler dijitalleşiyor, buna kamyon sektörü de dahil. Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları'nın yaptığı Volvo Trucks, dünyanın ilk otonom (sürücüsüz) kamyonunu 2020 yılı sonrasında yola çıkarmak için çalışıyor. İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen Volvo Trucks İnovasyon Günleri'nde tanıtılan otonom teknolojisinin ağır kamyonda devrim yaratması bekleniyor. Sürücüsüz kamyonların ilk aşamada zor koşullara sahip madenlerde, çöp toplamada, limanlarda kargo taşımasında ve özel otobanlarda kullanılması bekleniyor.
SÜRÜCÜSÜZ ÇÖP KAMYONU
Şirket otonom teknolojisini çöp kamyonlarında test ediyor. Sürücüsüz çöp kamyonu yeni bir alana girdiğinde önce manuel şekilde kullanılıyor. Sensörler ve GPS'in de yardımıyla rotanın haritasını çıkarıyor. Kamyon daha sonra aynı alana girdiğinde, hangi yolu takip edeceğini ve hangi çöp kutusunda durması gerektiğini biliyor. Sistem devreye sokulduğunda sürücünün her çöp bidonuna gidildiğinde araca girip çıkması gerekmiyor. Sürücüyü izleyen çöp kamyonu kendi kendine bir sonraki konteynere geçiyor. Sürücü aracın yanına monte edilmiş düğmeye basarak konteyneri boşaltıyor ve yürüyerek bir sonrakine geçiyor. Sıkışık ve kalabalık bir caddede kullanılırsa manevra yaparken kaza yapması ihtimaline karşılık otomatik direksiyon kontrolü, vites değiştirme, hız, yolda aniden bir engelin ortaya çıkması halinde otomatik fren devreye giriyor. Otonom araç, verimliliği artırırken, yakıt tüketimini ve emisyonu azaltabilecek.
10 KAZANIN 9’U İNSAN KAYNAKLI
Volvo Trucks tarafından 1969’dan bu yana yapılan incelemelerde 10 kazanın 9’unda şoför hatalı çıktı. Ağır vasıtayla meydana gelen trafik kazalarının yüzde 35- 40’ı virajı alamamasından, yüzde 20’si karşı şeride girmesinden, yüzde 5-10’u hatalı sollamadan ve yüzde 15-20’si de takip mesafesinden kaynaklanıyor. Şirket bu yüzden otonom araçlara yöneldi.
HEDEF SIFIR ÖLÜMLÜ KAZA
Geliştirdiği yeni güvenlik sistemleriyle 2020 yılına kadar ölümlü trafik kazalarını sıfırlamayı hedefleyen Volvo Trucks, İnovasyon Günleri'nde adaptif hız kontrolü, otomatik frenlemeli çarpışma uyarısı, sürücüde dikkatsizlik ve uyku belirtisi algılarsa devreye giren uyarı desteği, şerit takip destekli dinamik direksiyon sistemi gibi diğer akıllı güvenlik donanımlarını da tanıttı. Şirket Dinamik Direksiyon Sistemi'yle sürücünün işini kolaylaştırırken kaza riskini azaltmayı hedefliyor.
BİRBİRLERİNİ UYARIYORLAR
Volvo Trucks, Volvo kamyonlarının ve Volvo otomobillerinin tehlikeli trafik durumlarına yönelik otomatik olarak birbirini uyarmasını sağlayan Connected Safety (Bağlantılı Güvenlik) adlı bulut tabanlı hizmet sunuyor.
TEK SÜRÜCÜYLE ÜÇ KAMYON
Geliştirilen sistemle üç kamyon birbirine bağlı olarak hareket edebiliyor. Öndeki ilk kamyonda sürücü bulunuyor. Diğer iki kamyon öndekine göre hareket ediyor.
'ÇİFT HANELİ RAKAMLARA ÇIKMAK İSTİYORUZ'
Volvo Trucks Uluslararası Pazarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Helené Mellquist, Türkiye'nin kendileri için en önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'de şu anda yüzde 5'ler seviyesindeki pazar paylarını çift haneli rakamlara taşımayı hedeflediklerini aktaran Mellquist, "Temsa İş Makinaları'nın geniş bayi ağı ve uzman kadrosu Türkiye'deki konumumuzu güçlendiriyor" diye konuştu.
YENİ VOLVO S60, YENİ DÜNYADA DOĞDU
Premium otomobil üreticisi Volvo Cars, Güney Carolina, Charleston’da, şirketin ABD’deki ilk fabrikasında üretilen orta boy premium spor sedan yeni S60’ı tanıttı. Yeni S60, dizel seçeneği olmayan ilk Volvo otomobil olarak şirketin elektrifikasyonu destekleyen endüstri lideri yaklaşımını ve geleneksel içten yanmalı motorların dışında uzun vadeli bir geleceğin olduğunu gösteriyor.
Volvo Cars, 2017 yılında, 2019 yılından itibaren tüm yeni modellerinin elektrikli bir altyapıya sahip olacağı stratejisini açıklayan ilk global otomobil üreticisi olmuştu. Yeni S60’ta turbo-şarjlı ve super-şarjlı olmak üzere iki ayrı elektrikli ve benzinli hibrit motor seçeneği bulunuyor. T8 Twin Engine AWD elektrikli benzinli hibrit 400hp güç üretiyor.
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