Volvo istediği teklifleri alamadı, satışı iptal etti

Fransa'nın La Tribune gazetesi'nin haberine göre, savunma sanayine yönelik araç üreten Volvo grubunun kamu satışları biriminin devri, tekliflerin yetersiz olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Göteborg merkezli Volvo, geçtiğimiz kasım ayından bu yana söz konusu birimi elden çıkarmaya çalışıyordu. Hükümetlere askeri araç tedariki başta olmak üzere pek çok yardım ve barış güçlerinin tedarikçiliğini üstlenen Volvo Group'un Kamu ve Savunma Sanayi'nin Fransa'da 1300 personeli bulunuyor.

Volvo'nun kamu satış birimi için en az 500 milyon euro istediği, düşündüğü rakamın ise 700 milyon euro olduğu belirtiliyordu.

Alman tank üreticisi KNDS ve Belçikalı CMI satışla ilgilenirken La Tribune gazetesi tekliflerin sırasıyla 410 milyon euro ve 300-350 milyon euro arasında kalarak hayal kırıklığına yol açtığını yazdı.

Volvo CFO'su Jan Gurander "Daha önce satış kararımızı duyurmuştuk ancak gelen teklifler işin değerini yansıtmıyor. Bu nedenle satış sürecini durdurma kararı aldık." dedi.

2016 yılında 32 milyar euro civarında toplam satış yapan Volvo'da, satılmak istenen birimin bu satıştaki payı yüzde 1.5'ta kalmıştı.

VOLVO'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Volvo'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Volvo Group'un Kamu ve Savunma Sanayi biriminin satış sürecini iptal ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Volvo Group, Kamu ve Savunma Sanayi biriminin satış sürecini iptal etme kararı aldı.

Volvo Group CEO ve CFO’su Jan Guranger, “Kamu ve Savunma Sanayi birimimiz, olumlu gelişmeler göstermektedir ve güçlü siparişler almaktadır. Daha önce, bu iş alanımızın satışına dair niyetimizi duyurmuştuk, fakat aldığımız teklifler gerçek değerini yansıtmamıştır. Bu nedenle satış sürecini iptal etme kararı almış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kamu ve Savunma Sanayi birimi, Volvo Group’un toplam satışlarının yaklaşık yüzde 1.5’ini temsil etmektedir. Çoğunluğu Fransa’da olan 1,300 çalışana sahip bu birim, hükümetlere, savunma sanayisine, barışı koruma güçlerine ve yardım kuruluşlarına özel olarak tasarlanmış araçlar üretmekte ve satışını gerçekleştirmektedir."

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