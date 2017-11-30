Volvo kontratlı telefon mantığıyla araba satacak

Los Angeles'ta başlayacak otomobil fuardında Volvo, otomobil sahibi olmak isteyenler için pek görülmemiş bir model açıkladı.

Volvo ayda 600 dolar karşısında ABD'deki müşterilerine XC40 SUV satacağını ve açıkladı ve bu bedel içerisine araç fiyatını, vergi ve teslimat ücretinin yanı sıra sigorta giderinin de dahil edildiğini belirtti.

Care by Volvo adı verilen yöntemde yer ya da yaş şartı aranmıyor ve Volvo'nun yeni konsiyerj hizmetinden de faydalanılabiliyor. Dijital Bölümün başında bulunan Atif Rafiq, araç sahibi olmanın kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yaparak şöyle dedi

Bugünün dünyasında araba almak için basit yöntemlerin eksik olduğunu düşünüyoruz fakat üyelik çok farklı bir yol zira geniş anlamda pek çok şeyi çözüyor. Sadece araba almıyor onu idame ettiriyorsunuz. Sigorta gibi ilave masraflar ödeniyor. İsteyen elbette Volvo araçları peşin ya da krediyle de alabilir.

Volvo, geçtiğimiz günlerde de sürücüsüz araç teknolojisi için Uber ile çalışma kararı almıştı. Volvo için otonom teknoloji geliştirilmesine yardımcı olacak Uber, alacağı 24 bin Volvo ile de bir yazılım firması olmaktan kurtulup kendi filosunu kurma aşamasına geçmişti.

Volvo ve Uber arasındaki ortaklığın ABD liste fiyatı 50 bin dolar olan XC90 SUV modeli üzerinden yürütüleceği açıklanmış ve 24 bin sürücüsüz araç, Volvo'nun yanı sıra tüm endüstride bu anlamdaki en büyük satış olarak kayıtlara geçmişti

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