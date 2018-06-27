Türkiye’nin ABD’den ithal edilen ürünlere koyduğu ek vergi ABD’li markalardan çok Avrupalı olup bu ülkede üretim yapanları etkileyecek. Alman markaları Mercedes ve BMW, ABD’de üretim yapan iki büyük marka olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de Mercedes’in ABD’de üretilen GLC, GLE ve GLS modelleri, BMW’nin ise X serisinin 3, 4, 5 ve 6 versiyonları ve 2018 yılının başından itibaren 1.6 litre motorlu 520i modeli satılıyor. ABD’li markalardan Ford küçük miktarlarda sattığı Edge ve Mustang dışındaki ürünleri ABD dışındaki ülkelerden ithal ederken, Jeep satışlarını da büyük ölçüde İtalya’da üretilen Renegate oluşturuyor. Jeep’in bu yılın ilk 5 ayında ABD’den ithal ederek sattığı araç sayısı sadece 26 adet.

‘KARAR DEĞİŞMEZSE ÇOK ETKİLENECEĞİZ’

ABD’de üretilen araçların ithalatında zaten mevcut olan yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak getirilen yüzde 60 gümrük vergisi uygulanması kararından Türkiye’de en fazla etkilenecek olan marka, karardan 2019 yılında dönülmezse, Volvo olacak. Çünkü Volvo’nun Türkiye’de en çok sattığı modeli olan S60’ın yeni jenerasyonu geçtiğimiz hafta ABD’deki ilk fabrikasında üretilmeye başlandı. Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen, yeni S60’ın Avrupa satışının 2019 yılında başlayacağını belirterek, “Türkiye’ye gelmesi 2. çeyreğin sonunu bulur. 6 ayda 750 adetlik satış öngördük ama bu ABD’ye yönelik ek vergi öncesindeydi. Şu an için ‘çıkmayan candan ümit kesilmez’ diyerek şimdilik hedefimizde herhangi bir değişiklik yapmadık. Eğer kalkmazsa maalesef çok fazla etkileneceğiz” dedi.