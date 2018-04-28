VPS - Hjk Helsinki rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. VPS, 29 Nisan 2018 Pazar günü Hjk Helsinki takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. VPS 5 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Hjk Helsinki 10 puanda ve 2. sırada. VPS son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hjk Helsinki, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 558 kodlu maçı oynayanlar; VPS galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 3.60, Hjk Helsinki galibiyet oranı 1.35. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

VPS son hafta oynanan Jyvaskyla JK maçında 2-0 yenildi.

Hjk Helsinki, RoPS karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan VPS, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Hjk Helsinki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hjk Helsinki, 2 gol atarken 0 gol yedi.