VPS - Hjk Helsinki rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında VPS ile Hjk Helsinki, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. VPS 5 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Hjk Helsinki 10 puanda ve 2. sırada. VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 558 kodlu maçı oynayanlar; VPS galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 3.60, Hjk Helsinki galibiyet oranı 1.35. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

VPS son haftadaki Jyvaskyla JK müsabasında 2-0 yenildi.

Hjk Helsinki ise RoPS karşılaşmasında 2-3 yenildi.

VPS, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Hjk Helsinki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hjk Helsinki, 2 gol atarken 0 gol yedi.