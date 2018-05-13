VPS - Honka maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga maçında VPS ile Honka, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. VPS 11 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Honka 7 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi VPS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Honka, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 599 kodlu maçta; İddaa oynayanlar VPS kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Honka sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

VPS önceki hafta Lahti mücadelesinde 1-3 yenildi.

Honka ise IFK Mariehamn karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

VPS, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 5 gol yedi.

Honka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Honka, 3 gol atarken 4 gol yedi.