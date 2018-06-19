VPS - IFK Mariehamn maçı heyecanı

Finlandiya Veikkausliiga maçında VPS ile IFK Mariehamn, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. VPS 18 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken IFK Mariehamn 12 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. IFK Mariehamn, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 422 kodlu maçta; İddaa oynayanlar VPS kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, IFK Mariehamn sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

VPS son haftadaki Jyvaskyla JK müsabasında 2-0 yenildi.

IFK Mariehamn ise Ilves maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan VPS, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

IFK Mariehamn ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IFK Mariehamn, 6 gol atarken 10 gol yedi.