VPS - Ilves sahaya çıkıyor

Finlandiya Veikkausliiga maçında VPS ile Ilves, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi VPS 4 puanla 5. sırada, Ilves 3 puanla 9. sırada bulunuyor. VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Ilves, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 476 kodlu maçta; İddaa oynayanlar VPS kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Ilves sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

VPS son haftadaki Jyvaskyla JK müsabasında 2-0 yenildi.

Ilves ise IFK Mariehamn maçında 0-1 kazandı.

VPS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. VPS, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Ilves ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ilves, 1 gol atarken 5 gol yedi.