VPS - KuPS Kuopio rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında VPS ile KuPS Kuopio, 22 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi VPS 13 puanla 5. sırada, KuPS Kuopio 17 puanla 3. sırada bulunuyor. VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. KuPS Kuopio, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; VPS galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.00, KuPS Kuopio galibiyet oranı 1.95. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

VPS son haftadaki Jyvaskyla JK müsabasında 2-0 yenildi.

KuPS Kuopio ise PS Kemi maçında 1-3 kazandı.

VPS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. VPS, kendi sahasında 8 gol attı, 6 gol yedi.

KuPS Kuopio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. KuPS Kuopio, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.