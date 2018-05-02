VPS - PS Kemi sahaya çıkıyor

VPS ve PS Kemi, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. 5 puanlı VPS 6. sırada bulunuyor, PS Kemi 3 puana sahip ve 12. sırada. VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. PS Kemi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 528 kodlu maçta; İddaa oynayanlar VPS kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, PS Kemi sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

VPS önceki hafta Jyvaskyla JK mücadelesinde 2-0 yenildi.

PS Kemi ise KuPS Kuopio maçında 1-3 yenildi.

VPS, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

PS Kemi, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda PS Kemi 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.