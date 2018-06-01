VPS - SJK Seinajoki maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. VPS, 01 Haziran 2018 Cuma günü SJK Seinajoki takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. VPS 14 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken SJK Seinajoki 8 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. SJK Seinajoki son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 159 kodlu maçı oynayanlar; VPS galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, SJK Seinajoki galibiyet oranı 3.00. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

VPS son haftadaki Jyvaskyla JK müsabasında 2-0 yenildi.

SJK Seinajoki ise Inter Turku maçında 5-0 kazandı.

VPS, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 8 gol yedi.

SJK Seinajoki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. SJK Seinajoki, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.