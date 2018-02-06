Başakşehir’de yaşayan vatandaşları teknolojik yeniliklerle buluşturarak tecrübe etmelerini hedefleyen Living Lab halk ziyaretleri başladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde hayatlarında ilk defa VR gözlük (sanal gözlük) takarak artırılmış gerçeklik ile sanal gezinti yapan 70 yaşındaki amcaların heyecanı görülmeye değerdi.

74 yaşındaki Ali Toprak, “Bunları bize anlatsalardı inanamazdım. Dünyada olan tüm yenilikleri bu merkezde ölmeden görmüş olduk” dedi. Uçak simülatöründen, 3D yazıcıya, robot tasarımlarından, akıllı eve kadar birçok teknolojik yeniliği meraklı gözlerle takip eden ziyaretçiler en çok VR gözlükten keyif aldı.

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