Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir kişinin vücuduna sarılı korsede 500 mermi ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na yaya olarak gelen A.A'dan şüphelenilmesi üzerine, üst araması yapıldı.

Aramada A.A'nın vücuduna sarılı korsenin altına gizlenmiş 500 tabanca mermisi bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A çıkarıldığı adli mercilerce, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı