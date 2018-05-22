Vücut saatimize uymayan zamanlarda mı yemek yiyoruz?

Vücut saatimizle uyumlu davranmamanın sağlık açısından zararları konusunda sürekli uyarılıyoruz. Acaba yemek saatlerimiz vücut ritmimize uygun mu, ve acaba yemek saatlerimizi değiştirerek daha sağlıklı olmamız, kilo vermemiz mümkün mü?
'Krallar, kraliçeler gibi kahvaltı et'
Bu sabah kahvaltıda, sonra öğle yemeğinde ne yediniz?
Muhtemelen gündüz saatlerinde, çorbadan tatlıya uzanan mükellef bir akşam yemeğinden çok daha hafif bir şeyler yiyorsunuz.
Ne var ki bazı uzmanlar günlük kalorilerimizin çoğunu günün daha erken saatlerinde yiyip akşam hafif yemenin bizleri çok daha sağlıklı yapacağı görüşünde.
Zayıflamaya çalışan kadınlar arasında yapılan bir araştırma öğle yemeğini daha erken yiyen kadınların daha çok kilo verdiğini, bir başkası da geç kahvaltı etmenin vücut kitle indeksi yani vücuttaki yağlanmayla ilgili olduğunu ortaya koyuyor
Londra'daki King's College Fakültesi'nin beslenme bilimi kürsüsünden Dr Gerda Pot, eski bir İngiliz atasözünü hatırlatarak, "'Kahvaltıyı krallar gibi, öğle yemeğini prensler gibi, akşam yemeğini ise fukara gibi ye' sözünde bir gerçeklik payı var" diyor.
Şimdi uzmanlar bu bulgulara tam olarak neyin yol açtığını anlamaya çalışırken yemek yeme alışkanlıklarımızla vücut saati arasındaki ilişkiye odaklanıyorlar.
Vücut saati denilince genel olarak ne zaman uyuduğumuzu belirleyen bedensel süreç anlaşılıyor.
Ama aslında saatler vücudumuzun resmen her bir hücresinde mevcut.
Bu saatler günlük hayatımızı sürdürmemizi sağlıyor. Örneğin tansiyonumuzu, vücut ısımızı, hormonlarımızı birer birer ayarlayarak sabahları uyanmamızı bu saatlere borçluyuz.
Uzmanlar şimdi yeme alışkanlıklarımızı inceliyor ve örneğin düzensiz saatlerde ya da akşam çok geç saatte yemenin vücudumuzun ritimleriyle uyuşup uyuşmadığını kontrol ediyor.
Krono-beslenme yani yeme alışkanlığı ile vücut saati ilişkisini araştıran Dr Pot "Her bir 24 saat içinde her bir metabolizma sürecimizin olması gereken saatleri belirleyen bir vücut saatimiz var. Buna göre akşamları büyük bir öğün yemek doğru değil çünkü o saatlerde vücut gece dinlenmeye hazırlık aşamasına doğru yavaşlıyor" diyor.
İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde kronobiyoloji ve entegratif fizyoloji uzmanı Dr Jonathan Johnston ise, vücudumuzun akşam saatlerinde yemeği daha zor hazmettiğinin anlaşıldığını ama araştırmaların henüz bunun sebebini tam olarak ortaya koyamadığını söylüyor.
Bir teoriye göre bu vücudun enerji kullanımıyla ilgili.
Dr Johnston, "Sabahları yediğiniz şeyleri hazmetmek için akşamları yediğiniz yemeklere göre daha fazla enerji kullandığınıza dair bazı ön bulgular var" diyor.
Yemeği ne zaman yediğimizin sağlığımızla ilgisi, dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen obezlikle mücadele açısından da büyük önem taşıyor.
Dr Johnston, "Eğer 'Ne yediğinizi çok değiştirmeden sadece yediğiniz saatleri değiştirerek bile zayıflayabilirsiniz' diyebilirsek toplum sağlığında çok önemli bir gelişmenin yolunu açmak mümkün olabilir" diyor.
Bunun da ötesinde öğünlerimizin zamanlaması örneğin normal gündüz saatleri dışında değişen saatlerde mesai yapan hemşireler, doktorlar gibi meslek grupları açısından büyük önem taşıyor.
Bu meslek grupları İngiltere'de iş gücünün yüzde 20'sini oluşturuyor.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar belli zamanlarda yemek yemenin vücut saatini yeniden ayarlayabilmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar şimdi bunun insanlarda da aynı sonucu verip vermediğini inceliyor.
10 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada Dr Johnston, öğün saatlerini beşer saat geciktirmenin vücut saatinde de değişime yol açtığını buldu.
Bu küçük çaplı bir araştırmaydı ama Dr Johnston öğün zamanlarını ayarlamanın, farklı mesailer yüzünden dengesi bozulan vücut saatlerini yeniden ayarlamakta bir strateji olarak kullanılabileceği ve örneğin gece mesaisinin yol açtığı sağlık sorunlarının hafifletilebileceği görüşünde.
O zaman gündüzleri öğünlerimizi daha mı erken yemeliyiz?
Uzmanlar bu konuda net bir şey söylemeden önce cevaplanması gereken bir çok soru olduğunu düşünüyor.
Mesela, öğün için ideal zamanlar ya da yemekten kaçınmak gereken saatler hangileri?
Kimimiz sabah erken kimimiz akşamları daha enerjik bireyler olduğumuza göre herkes için bu saatler aynı olabilir mi?
Belli zamanlarda yenmesi özellikle zararlı gıda türleri var mı?
Gerek Dr Johnston, gerek Dr Pot, büyük öğünleri günün daha erken saatlerinde, mesela öğlen yemenin daha iyi olduğuna dair yeterince bulgu olduğunu düşünüyor.
Ne var ki krono beslenme konusunda uzman Profesör Alexandra Johnstone, bu konuda biraz daha temkinli.
Büyük öğünleri erkene almanın sağlığımıza olumlu etki yaptığına dair bulgular olmakla birlikte bunun sebeplerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.