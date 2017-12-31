Vücuttaki benleri aldırmanın bir mahsuru olmadığını ifade eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, ancak bendeki değişimin dikkat edilmediği takdirde kansere dönüşme riskinin bulunduğunu söyledi.

GÜNEŞ IŞINLARI BEN OLUŞUMUNA NEDEN OLABİLİR

İHA'nın haberine göre; vücuttaki benlerin kimileri için psikolojik ve estetik açıdan rahatsızlık verdiğini belirten uzmanlar, benlerinden kurtulmak isteyen kişilerin mutlaka plastik cerrahi uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.

Güneş ışınlarına fazla maruz kalmanın ben oluşumunu tetiklediğini belirten Prof. Dr. Mesut Özcan, aynı zamanda genetik faktörlerinde etkin sebep olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Özcan, "Halk arasında benlerin alınması ile kanser riski oluşacağına dair yanlış bir inanış var. Bu yanlış bilgi yüzünden birçok kişi korku ile hekime başvurmaz. Bu korku ve önemsememe ile kişi benindeki değişime dikkat etmez ise işte asıl bu durum kansere dönüşme durumunu geç fark etmeye sebep olur. Benler hızla büyüyebilir, renk değiştirebilir, şekil değiştirebilir, kabarıklaşabilir, kanayabilir. Bu tip değişimlere dikkat edilerek benler takip edilmeli ve görüldüğünde mutlaka estetik plastik cerrahi uzmanına başvurulmalıdır" dedi.

"UZMAN TARAFINDAN ALINAN BENLER KANSERE SEBEP OLMAZ"

Estetik olarak görüntüsünden rahatsız olunan durumlarda benin alınması konusunda sıkça başvuru aldıklarını da belirten Özcan, "Özellikle ben, eklem yerleri gibi fiziki rahatsızlık verecek yerde ise ve yine yerleşim yeri olarak tarak, tıraş bıçağı, gömlek yakası, pantolon kemeri ve çorap koncu gibi giysilerle tahrişe maruz kalan bölgelerde bulunuyorsa alınması gerekebilir. Cerrahi olarak çıkarılan doku parçası mutlaka histopatolojik olarak incelenmelidir. Uzman hekim tarafından doğru şekilde alınan benler hiçbir şekilde kansere sebep olmaz. Estetik cerrahi prensipleri altında yapılacak cerrahi ben alımı iz düzeyinin olabilecek en az şekilde olmasını hatta hiç olmamasını da sağlayacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Mesut Özcan

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