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Genç ve ince görünme arzusu bir yana, yakmaya çalıştığımız yağlarımız aslında sağlığımız için çok önemli. Vücut ısısını düzenlemeye yardımcı oluyor, darbelere ve kemik kırıklarına karşı korumada önemli rol oynuyor, bazı vitaminlerin depolanmasını sağlıyor. Yani sağlığımız için yağ dokusu şart ama onun da ölçüsü var!