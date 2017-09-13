Sınırlı sayıda üretilen ve satın alınması oldukça zor olan araçları satın almasıyla bilinen Vural Ak, son zamanlarda merak edilen iş adamları arasında yer alıyor. Peki Vural Ak kimdir? Vural Ak kaç yaşında?

VURAL AK KİMDİR?

Vural Ak, 1991 yılında ilk şirketini kurdu. Şirketini kurduğu esnada Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilim okuyordu ve harçlığını çıkarmak için 5 yıl boyunca farklı araba kiralama şirketlerinde satış elemanı, transfer elemanı ve şoför olarak çalıştı.

5 yıl süreli çalışmalarının ardından bölge müdürlüğüne terfi etti ve araçlara olan merakından dolayı bir araba kiralama şirketi kurdu. Ancak 21 yaşında kurduğu şirket, yetersiz sermaye nedeniyle zarar etti ve battı.

1993 yılına kadar hiç aracı olmayan Vural Ak, tanıdıklarından ve arkadaşlarından aldığı arabaları kiraladı. Yalnızca turistlere ve Türkiye'ye gelen yabancı iş adamlarına araba kiraladığını belirten Vural Ak, ilk arabasını eski model bir Şahin olarak 1993 yılında aldığını belirtti.

Dönemsel ve turizmin durumuna bağlı olan turistlere araba kiralama işi, şirketleri pek büyütemiyordu. Vural Ak da, sahip olduğu şirket ile filo kiralama işine girdi. Büyük şirketlere gitti ve onları filo kiralama işine ikna etti. 1993 yılında bir beyaz eşya firmasıyla anlaşarak onlara düşük maliyetten araç kiralamaya başladı.

2001 yılındaki krizde dövizin fırlaması ile birlikte Vural Ak'ın şirketi büyük zarar etti. Ancak rakipleri Vural Ak'ın şirketinden çok daha fazla zarar ettti ve böylece bir şekilde ayakta kalmayı başardı.

2001 krizinin ardından yeni bir yapılanmaya giden Vural Ak, reklam yatırımı yapmaya karar verdi. 8 ay süren bir reklam kampanyası oluşturuldu ve 4 büyük gazeteye, 16 dergiye ve çok sayıda billboard'a reklamlar verildi. Verilen reklamlara toplamda 7,5 milyon dolar harcandı.

8 ay süren reklam kampanyalarının ardından şirket pazardaki tek araç kiralama markası haline geldi.

vural ak

Vural Ak kimdir?

Vural Ak kaç yaşında?