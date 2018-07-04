İslim'in canlı yayındaki konuşmalarından satırbaşları;

İşgalci bir güç karşısında silahsız ama Türk bayrağıyla durmak istedim, oradan Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istedim. Gazzeliler adına bir mesajdı. Kendileri ve İsrail karşısındaki tavrına karşılık o bayrağı tutmak istedim. Arap ülkelerinin bayrağını taşımak istemedim. Sadece Erdoğan ve Türkiye Kudüs, Filistin'in başkentidir dedi. Seçim zaferi bizim için çok büyük bir şeydir. Tüm Arap dünyasının lideri o. Elimde hem Erdoğan, hem de Türk Bayrağı vardı. Siz işgalcilere karşı bizim yanımızda durdunuz. Bizim topraklarımızdan çıkana kadar, diğer özgür ülkeler gibi kendi toprağımızda yaşayana kadar protestolarımız sürecektir.

Buradan Arap ülkelerine şunu söylemek istiyorum, Türk halkının Gazze'nin yanında durduğu gibi durmalarını istiyoruz. Bu bizim hayatımızı, özgürlüğümüzü simgeleyen bir bayrak.

İsrail askerlerinin Türk bayrağı taşıdığım için hedef aldığını düşünüyorum. Beni vurduklarında çok uzaktaydım onlardan. Ben bağırırken beni hedef aldılar. Devriye geziyorlardı, ben bayrağı gösteriyordum. Bu bayrağa bütün Filistin halkı saydı duyuyor. Herkes ben geçerken bayrağa selam veriyordu. Siyonist askerler ben bağırırken beni hedef aldılar. Telefonumda bile Erdoğan'ın fotoğrafı var.

Bu bayrağı elimizden düşürmemek için devam ediyoruz. Hastanelerde sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda ilaç alacak durumum yok, babamız Erdoğan'dan yardım istiyoruz. Gazze çok sıkıntı içinde... Halk hiçbir zaman Erdoğan'ın yaptıklarını unutmayacak, Allah her zaman onunla beraberdir. Yakınına gelip elini öpmek istiyorum.