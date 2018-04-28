VV Venlo - Roda düellosu

Hollanda Eredivisie maçında VV Venlo ile Roda, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. 34 puanlı VV Venlo 13. sırada bulunuyor, Roda 27 puana sahip ve 16. sırada. VV Venlo, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Roda son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 470. İddaa'da VV Venlo kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Roda kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

VV Venlo önceki hafta Emmen mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Roda ise MVV Maastricht maçında 3-1 yenildi.

VV Venlo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. VV Venlo, kendi sahasında 18 gol attı, 25 gol yedi.

Roda ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Roda, 17 gol atarken 34 gol yedi.