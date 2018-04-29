VV Venlo - Roda düellosu

VV Venlo ve Roda, 29 Nisan 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. 34 puanlı VV Venlo 13. sırada bulunuyor, Roda 27 puana sahip ve 16. sırada. VV Venlo, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Roda, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 470 kodlu maçı oynayanlar; VV Venlo galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.00, Roda galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

VV Venlo önceki hafta Emmen mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Roda, MVV Maastricht karşılaşmaında 3-1 yenildi.

VV Venlo, evinde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 25 gol yedi.

Roda, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Roda 17 kez gol sevinci yaşadı, 34 kez topu ağlarında gördü.