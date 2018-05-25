Vysocina Jihlava - MFK Karvina maçı rakamları

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Vysocina Jihlava, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü MFK Karvina takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Vysocina Jihlava 30 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken MFK Karvina 27 puanda ve 15. sırada. Vysocina Jihlava son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. MFK Karvina son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 169 kodlu maçı oynayanlar; Vysocina Jihlava galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, MFK Karvina galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Vysocina Jihlava son haftadaki Viktoria Plzen müsabasında 2-0 yenildi.

MFK Karvina ise FK Baumit Jablonec karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Vysocina Jihlava, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 20 gol yedi.

MFK Karvina, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. MFK Karvina, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.