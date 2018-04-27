Vysocina Jihlava - Mlada Boleslav düellosu

Vysocina Jihlava ve Mlada Boleslav, 27 Nisan 2018 Cuma günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Vysocina Jihlava 25 puanla 14. sırada, Mlada Boleslav 26 puanla 12. sırada bulunuyor. Vysocina Jihlava, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Mlada Boleslav, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 169 kodlu maçı oynayanlar; Vysocina Jihlava galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.90, Mlada Boleslav galibiyet oranı 2.05. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Vysocina Jihlava son hafta oynanan Slovan Liberec maçında 1-0 kazandı.

Mlada Boleslav, Pribram karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Vysocina Jihlava, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 19 gol yedi.

Mlada Boleslav ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mlada Boleslav, 16 gol atarken 19 gol yedi.