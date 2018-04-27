Vysocina Jihlava - Mlada Boleslav düellosu

Vysocina Jihlava ve Mlada Boleslav, 27 Nisan 2018 Cuma günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Vysocina Jihlava 25 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Mlada Boleslav 26 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Vysocina Jihlava, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Mlada Boleslav, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 169 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vysocina Jihlava kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.90, Mlada Boleslav sahadan galip ayrılırsa 2.05 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Vysocina Jihlava önceki hafta Slovan Liberec mücadelesinde 1-0 kazandı.

Mlada Boleslav ise Pribram maçında 2-2 berabere kaldı.

Vysocina Jihlava, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 19 gol yedi.

Mlada Boleslav ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mlada Boleslav, 16 gol atarken 19 gol yedi.