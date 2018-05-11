Vysocina Jihlava - Sparta Prague maç önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Vysocina Jihlava, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Sparta Prague takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Vysocina Jihlava 29 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Sparta Prague 46 puanda ve 5. sırada. Vysocina Jihlava son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sparta Prague son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 107. İddaa'da Vysocina Jihlava kazanır 3.75, berabere biter 3.20, Sparta Prague kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Vysocina Jihlava son haftadaki Viktoria Plzen müsabasında 2-0 yenildi.

Sparta Prague ise Slovacko karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Vysocina Jihlava, 16 gol attı ve 19 gol yedi.

Sparta Prague ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sparta Prague, 14 gol atarken 16 gol yedi.