Waasland-Beveren - Kortrijk maçı heyecanı

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A maçında Waasland-Beveren ile Kortrijk, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Waasland-Beveren 8 puanla 5. sırada, Kortrijk 16 puanla 2. sırada bulunuyor. Waasland-Beveren, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kortrijk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 141 kodlu maçı oynayanlar; Waasland-Beveren galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Kortrijk galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Waasland-Beveren önceki hafta KV Mechelen mücadelesinde 2-0 yenildi.

Kortrijk ise Sporting Charleroi karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Waasland-Beveren, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

Kortrijk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kortrijk, 5 gol atarken 5 gol yedi.