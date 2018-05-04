Waasland-Beveren - Mouscron Peruwelz maçı öncesi rakamlar

Waasland-Beveren ve Mouscron Peruwelz, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 2 puanlı Waasland-Beveren 6. sırada bulunuyor, Mouscron Peruwelz 7 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Waasland-Beveren, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mouscron Peruwelz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 397 kodlu maçı oynayanlar; Waasland-Beveren galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Mouscron Peruwelz galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Waasland-Beveren son hafta oynanan KV Mechelen maçında 2-0 yenildi.

Mouscron Peruwelz ise AS Eupen karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Waasland-Beveren, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Waasland-Beveren, kendi sahasında 1 gol attı, 5 gol yedi.

Mouscron Peruwelz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Mouscron Peruwelz, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.