WAC - Austria Vienna karşılaşma önü

WAC ve Austria Vienna, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. WAC 26 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Austria Vienna 40 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi WAC, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Austria Vienna, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 316 kodlu maçı oynayanlar; WAC galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Austria Vienna galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

WAC son hafta oynanan St. Polten maçında 0-1 kazandı.

Austria Vienna ise Admira Wacker maçında 0-0 berabere kaldı.

WAC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. WAC, kendi sahasında 11 gol attı, 19 gol yedi.

Austria Vienna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Austria Vienna, 17 gol atarken 26 gol yedi.