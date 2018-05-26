WAC - Rapid Vienna maçı heyecanı

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. WAC, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Rapid Vienna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi WAC 32 puanla 9. sırada, Rapid Vienna 61 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi WAC, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rapid Vienna, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 275 kodlu maçı oynayanlar; WAC galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Rapid Vienna galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

WAC son hafta oynanan Lask Linz maçında 1-3 kazandı.

Rapid Vienna, Altach karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan WAC, 13 gol attı ve 20 gol yedi.

Rapid Vienna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rapid Vienna, 31 gol atarken 18 gol yedi.