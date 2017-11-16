WADA'dan Rusya için flaş açıklama

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2015'in kasım ayında faaliyetleri durdurulan Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (RUSADA) uluslararası yönetmelikteki şartları hala sağlayamadığını açıkladı.
WADA'dan yapılan açıklamaya göre, icra kurulu, Rusya'nın dopingle mücadele programının WADA yönetmeliğine hala uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunan bağımsız inceleme kurulunun tavsiyesini dinledi.
Ayrıca Kuveyt, Ekvator Ginesi ve Mauritius'un dopingle mücadele ajanslarının da WADA yönetmeliğindeki şartları karşılamadığı belirtildi.
Rusya böylece 2016 Rio Olimpiyatları'nda atletizm branşında yarışamaması sonrası Güney Kore'nin 9-25 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılamama riskiyle de karşı karşıya kaldı.
Rus sporcuların katılımıyla ilgili kararı verecek Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) icra kurulu, 5-7 Aralık tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde toplanacak.
WADA tarafından sistematik doping iddiasını soruşturmak için görevlendirilen, Richard McLaren başkanlığındaki bağımsız komisyonun, "Rusya'nın devlet desteğiyle dopingi desteklediği" sonucuna vardığı ilk raporunun açıklanması sonrası Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2015'in kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonunun (ARAF) üyeliğini askıya almış ve Rus atletleri geçici olarak uluslararası müsabakalardan men etmişti. Cezanın 2016'nın haziran ayına uzatılmasının ardından Rus atletler, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışamamıştı.
WADA devamında Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın akreditasyonunu askıya almış ve RUSADA'nın faaliyetlerini sürdürmesinin uygun olmayacağını açıklamıştı.
Rusya'da dopingle mücadele konusunda yaşanan son gelişmelere ilişkin McLaren'in yayımlanan ikinci raporunda ise 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ile 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.
WADA, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, RUSADA'nın uluslararası uzmanlar gözetiminde çalışmalarına başlayabileceğini ifade etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.