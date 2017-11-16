WADA'dan Rusya için flaş açıklama

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2015'in kasım ayında faaliyetleri durdurulan Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (RUSADA) uluslararası yönetmelikteki şartları hala sağlayamadığını açıkladı.

WADA'dan yapılan açıklamaya göre, icra kurulu, Rusya'nın dopingle mücadele programının WADA yönetmeliğine hala uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunan bağımsız inceleme kurulunun tavsiyesini dinledi.

Ayrıca Kuveyt, Ekvator Ginesi ve Mauritius'un dopingle mücadele ajanslarının da WADA yönetmeliğindeki şartları karşılamadığı belirtildi.

Rusya böylece 2016 Rio Olimpiyatları'nda atletizm branşında yarışamaması sonrası Güney Kore'nin 9-25 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılamama riskiyle de karşı karşıya kaldı.

Rus sporcuların katılımıyla ilgili kararı verecek Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) icra kurulu, 5-7 Aralık tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde toplanacak.

WADA tarafından sistematik doping iddiasını soruşturmak için görevlendirilen, Richard McLaren başkanlığındaki bağımsız komisyonun, "Rusya'nın devlet desteğiyle dopingi desteklediği" sonucuna vardığı ilk raporunun açıklanması sonrası Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2015'in kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonunun (ARAF) üyeliğini askıya almış ve Rus atletleri geçici olarak uluslararası müsabakalardan men etmişti. Cezanın 2016'nın haziran ayına uzatılmasının ardından Rus atletler, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışamamıştı.

WADA devamında Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın akreditasyonunu askıya almış ve RUSADA'nın faaliyetlerini sürdürmesinin uygun olmayacağını açıklamıştı.





Rusya'da dopingle mücadele konusunda yaşanan son gelişmelere ilişkin McLaren'in yayımlanan ikinci raporunda ise 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ile 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı.

WADA, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, RUSADA'nın uluslararası uzmanlar gözetiminde çalışmalarına başlayabileceğini ifade etmişti.

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