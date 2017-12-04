Wall Street Journal: Türkiye projesi, Flynn ve Türk hükümeti için daha fazla yasal sorun yaratabilir

- Reuters Michael Flynn

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ve Türkiye ile ilişkileri konularında FBI'a yalan söylediğini itiraf etmesini, değerlendirdi. Gazete haberinde, "Türkiye projesi, Flynn ve Türk hükümeti için daha fazla yasal sorun yaratabilir" yorumunda bulundu.

WSJ'deki haberin başlığı, "Flynn, itiraf pazarlığında Türk hükümeti için çalıştığını kabul etti".

Dion Nissenbaum imzalı haberde, eski ulusal güvenlik danışmanının avukatının daha önce müvekkilinin Ankara'nın yönlendirmesiyle danışmanlık hizmeti verdiğine yönelik iddiaları aylarca reddettiği hatırlatılıyor.

Haberde, Cuma günü kamuoyuna açıklanan mahkeme belgelerinde, Flynn'in geçen yıl bir Türk iş adamıyla (Ekim Alptekin), danışmanlık hizmetine yönelik 530 bin dolarlık bir sözleşmeyi "Türk hükümetinin denetimi ve yönlendirmesiyle" imzaladığı belirtiliyor.

O dönem Flynn'in avukatının Ekim Alptekin'in Türk hükümetinin projeyi finanse ettiği iddiasını reddettiği de kaydediliyor.

- BBC

'Ekim Alptekin, Flynn'in son açıklamalarına çok şaşırdı'

WSJ'deki haberden bazı satırlar şöyle:

"Sayın Flynn, Amerikan Adalet Bakanlığı'na Türkiye'nin çıkarları için çalıştığını bildirdiği Mart ayına kadar danışmanlığıyla ilgili olarak kamuoyuna detaylı bir açıklama yapmadı. Cuma günü ise Türkiye'nin, söz konusu projenin denetlenmesinde çok daha önemli bir rol oynadığını itiraf etti.

"Flynn'in itiraf pazarlığında, Trump yönetiminden başkaz bazı isimlerin de Türkiye ile yapılan sözleşmeden haberdar olduklarına dair herhangi bir gösterge yok. Savcılar Flynn'in mahkemeye ilettiği belgelerde Türkiye ile ilgili eksiklikleri tespit etmişler ve bunları, onun Rusya soruşturmasında işbirliği yapmasını sağlamak için kullanmışlar gibi görünüyor. Cuma günü açıklanan belgelerde Türkiye konusunda "maddi yönden hatalı ve eksik bildirimde" bulunduğunu itiraf etmesine rağmen, Flynn'e bu yöneltilmiş herhangi bir suçlama yok."

"Sayın Alptekin Cuma günü son gelişmelerle ilgili olarak herhangi bir yorum yapmadı. Bir temsilcisi, Sayın Alptekin'in geçmişteki açıklamalarının arkasında durduğunu söyledi, Sayın Flynn'in Türkiye ile ilgili son açıklamaları hakkında ise '(Ekim Alptekin) Çok şaşırdı' dedi. Türk hükümeti yetkilileri de son gelişmelerle ilgili olarak yorum yapmadı..."

"Sayın Flynn'in Türkiye için yaptığı iş, özel yetkili savcının onun Rus hükümet yetkilileri ile temaslarına odaklanmasının gölgesinde kaldı. Ancak Türkiye projesi, Sayın Flynn ve Trump yönetimi ile yeni ve işbirliğine dayalı bir ilişki kurmak isteyen Türk hükümeti için daha fazla yasal sorunlar yaratabilir."

WSJ daha önce bir haberinde Flynn'in avukatlarının Türk yetkililer ile Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye'ye teslim edilmesi için pazarlık yaptığını iddia etmişti.

Gazete ayrıca Flynn ve aynı ismi taşıyan oğlu Michael Flynn'e, bu operasyon karşılığında ödenebilecek ücretin 15 milyon doları bulabileceğini öne sürmüştü.

Flynn iddiaları yalanlasa da WSJ, Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturan özel yetkili savcı ve eski FBI Başkanı Robert Mueller'in bu iddiayı da incelendiğini yazmıştı.

- Getty Images Donald Trump ve Michael Flynn

24 gün görevde kalabildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Michael Flynn'in istifasına, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı. Flynn'in Kislyak ile görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Flynn şu ana kadar ABD'de Rusya soruşturmasında mahkemeye verilen en üst düzey yetkili.

İtirafçı olan ve Mueller'in yürüttüğü soruşturmada işbirliği yapacak olan Flynn, savcılara ifadesinde Trump'ın ekibinden adını vermediği "çok üst düzey bir ismin" kendisine yabancı hükümetlerle temas kurması yolunda talimat verdiğini söylemişti.

Amerikan medyasında bu kişinin, Başkan Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner olduğuna dair haberler yayımlandı.

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