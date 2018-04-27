Walsall - Northampton Town maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Walsall, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Northampton Town takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Walsall 48 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Northampton Town 46 puanda ve 22. sırada. Walsall son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Northampton Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 316 kodlu maçı oynayanlar; Walsall galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Northampton Town galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Walsall son hafta oynanan Milton Keynes Dons maçında 1-4 yenildi.

Northampton Town, Gillingham karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Walsall, 29 gol attı ve 31 gol yedi.

Northampton Town, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Northampton Town 23 kez gol sevinci yaşadı, 41 kez topu ağlarında gördü.