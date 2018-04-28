Walsall - Northampton Town maçı ne zaman?

Walsall ve Northampton Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Walsall 48 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Northampton Town 46 puanda ve 22. sırada. Walsall son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Northampton Town, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 316. İddaa'da Walsall kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Northampton Town kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Walsall önceki hafta Milton Keynes Dons mücadelesinde 1-4 yenildi.

Northampton Town, Gillingham karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Walsall, evinde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 31 gol yedi.

Northampton Town, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Northampton Town 23 kez gol sevinci yaşadı, 41 kez topu ağlarında gördü.