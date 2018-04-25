Washington'da ABD'nin Suriye politikasıyla ilgili panel

"Washington'un Belirsiz Suriye Politikası: Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi" başlıklı panele Suriye Ulusal Koalisyonu Birleşmiş Milletler Temsilcisi Mariam Jalabi, Hudson Enstitüsü uzmanı ve askeri eski istihbarat uzmanı Michael Pregent, Emekli Tuğgeneral ve ABD Rusya askeri eski ateşesi Peter B. Zwack ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Bşk.ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Subay, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın konuk oldu. Panelin moderatörlüğünü ise liberteryen çalışmalarıyla bilinen, Washington'un önemli düşünce kuruluşlarından biri olan CATO Enstitüsü uzmanı Dr. Sahar Khan yaptı.

"ÇOK VAHİM SONUÇLARA NEDEN OLUR"

Tuğgeneral Peter Zwack, ABD'nin bölgeye istikrar getirme çabalarında hatalı bir politikanın çok vahim sonuçlara neden olacağını vurguladı. ABD'nin Suriye politikasında belirsizlik ortamından henüz çıkamadığını ancak nihai kararın sanıldığının aksine askeri yetkililerden değil, siyasi yetkililerden geleceğini ifade etti.

"ESAD YÖNETİMİ MÜZAKERE MASASINA GETİRİLMELİ"

Yedi yıldır süren Suriye iç savaşının ne yazık ki hala askeri bir bakış açısıyla çözülmeye çalışıldığını belirten Suriye Ulusal Koalisyonu Birleşmiş Milletler Temsilcisi Mariam Jalabi siyasi çözüme odaklı çalışmalara yoğunlaştıklarını belirtti. İç savaşın hala devam ediyor olmasını Esad yönetiminin siyasi anlamda bir çözüme hiç hevesli olmamasından kaynaklandığını, Esad yönetimini müzakere masasına getirebilmek için ABD'den "stratejik ve kapsamlı bir siyaset" görmeyi ümit ettiklerini söyledi.

"DEAŞ'LA İLGİLENEN TEK AKTÖR AMERİKA"

Hudson Enstitüsü uzmanı ve askeri eski istihbarat uzmanı Michael Pregent ise Suriye ile yakından ilgilenen herkesin farklı hedefleri olduğunu, DEAŞ'in ortadan kaldırılmasıyla ilgilenen tek aktörün ise ABD olduğunu belirtti. Esad yönetimine yardım sağlayan Rusya ve İran'ın çok farklı konularda endişeleri olduğunu da belirten Michael Pregent, Başkan Trump'ın tek hedefinin DEAŞ'e karşı zafer ilan ederek, askerlerini Suriye'den çekmeyi ümit ettiğini belirtti. DEAŞ'e karşı elde edilecek bir askeri zaferden sonra bile İran'ın Suriye'de olacağını ve bu durumun da ABD'nin Suriye politikasını şu andakinden daha da zorlayacağının altını çizdi.

ABD-Türkiye ilişkilerine de değinen Pregent, darbe girişimi sonrasında ABD'nin YPG ile ortak çalışması ile birlikte ilişkilerin hızla hızla kötüye gittiğini ifade etti.

Uzun yıllara dayanan Türk-Amerikan ilişkilerinin sağlam temeller üzerine atıldığını belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı, Türkiye karşıtı propagandalar nedeniyle ikili ilişkilerin ciddi anlamda zarar gördüğünü vurguladı. Emekli Subay, Türkiye'nin bölgede batının demokrasisini korumada önemli bir sorumluluk üstlendiğini de ifade etti.

Prof. Dr. Casin, "bu ikili ilişkiyi geliştirmek hakikaten zor ama imkansız değil" dedi.

THO Başkanı PKK-YPG Bağlantısını US News'a yazdı.

Turkish Heritage Başkanı Ali Çınar, Washington,DCde YPG-PKK konusundaki endişeleri ve ABD'nin hatalarını birçok THO Faaliyetinde vurguladıklarını belirterek, ABD'nin saygın medya yayın organlarından US News &World Reportta, Türkiyesiz Suriye'de çözümün olmayacağı ve YPG-PKK bağlantısını net anlatan bir makalesi yayınlandı.

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