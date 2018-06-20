Washington Post çalışanlarından Bezos’a: Servetini paylaş!

ABD merkezli dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon.com’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un bu ayın başından bu yana 5 milyar dolar artan kişisel serveti, 141 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla açık ara dünyanın en zengin kişisi olan Bezos, kişisel servette ardından gelen ikinci kişi olan Bill Gates’e 50 milyar dolar, Warren Buffet’a ise yaklaşık 60 milyar dolarlık fark attı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Amazon.com’un kurucusuna, dünyanın en zenginleri listesinde zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırırken, 2013 yılında satın aldığı Washington Post çalışanlarından açık bir çağrı geldi. Washington Post çalışanlarının üye olduğu sendika, Bezos’a gönderdiği açık mektupla, “Servetini paylaş” çağrısı yaparak, maaşlarına zam istedi. 400’den fazla çalışanın imzaladığı çağrıda, adil ücret ve iş güvenliği çağrısı yapıldı.