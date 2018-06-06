Apple bugün watchOS 5 sürümünün önizlemesini sundu. Akıllı saat için önemli bir güncelleme getiren watchOS 5, kullanıcıların sağlıklı ve bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor.
Apple Watch; Aktivite Paylaşımı yarışmaları, otomatik antrenman algılama, gelişmiş koşu özellikleri, Walkie-Talkie, Apple Podcast’leri ve Siri saat kadranında üçüncü taraf uygulamaları gibi yeni özellikler sayesinde fitness, iletişim ve bilgiye hızlı erişim konularında daha da güçlü bir yardımcı haline geliyor.
“Apple Watch’un kullanıcıların hayatlarına yaptığı olumlu etkilerden büyük mutluluk duyuyoruz.” diyen Apple COO'su Jeff Williams sözlerini şöyle sürdürdü: “Apple Watch, müşterilerimizin bağlantıda kalmalarına, fitness aktivitelerini iyileştirmelerine ve birçok durumda, hayatları için risk içeren koşulları belirlemeye yardımcı oluyor. watchOS 5 lansmanıyla birlikte, Apple Watch’u yepyeni bir düzeye taşıyacak yeni aktivite ve iletişim özelliklerini sunmaktan heyecan duyuyoruz.”
İşte watchOS 5 sürümüyle birlikte gelen yenilikler...
Aktivite Yarışmaları
Aktivite Paylaşımı özelliğinin yarattığı heyecanı daha da ileri taşımak isteyen watchOS 5, şimdi kullanıcıların başka bir Apple Watch kullanıcısını yedi günlük bir Aktivite yarışmasına davet edebilmesine imkan tanıyor. Aktivite Halkalarını tamamlayarak puan kazanan yarışmacılar, hafta boyunca motive kalmalarına ve yarışmayı kazanmalarına yardımcı olacak koçluk bildirimleri de alıyor.
Otomatik Antrenman Algılama
Otomatik Antrenman Algılama özelliği, Apple Watch’taki en popüler antrenmanlar için, doğru antrenmanı başlatmaya yarayan bir uyarı sunuyor ve geriye dönük kredi veriyor. Bu özellik, kullanıcının unutması halinde, belirli bir süre hareketsiz kalındığında antrenmanı bitirmek için anımsatıcı da sunuyor.
Yeni Antrenmanlar
12 diğer antrenman türüne eklenen Yoga ve Doğa Yürüyüşü ile, yakılan aktif kalori sayısı ve kazanılan egzersiz dakikası doğru bir şekilde takip ediliyor.
Yeni Koşu Özellikleri
watchOS 5 koşu tutkunlarına, açık hava ve kapalı mekanlardaki koşu ve yürüyüşler için yeni bir ritim (dakika başına adım sayısı) ölçümü ve açık hava koşularında hedefledikleri temponun altında veya üstünde oldukları zaman uyarı verme gibi yüksek performanslı özellikler sunuyor. Rolling mile pace adında yepyeni bir ölçüm sayesinde koşucular, ortalama tempo veya şu anki tempo gibi ölçümlere ek olarak, bir önceki kilometrenin temposunu görme seçeneğine de sahip olacaklar.
Walkie-Talkie
watchOS 5, sadece ses ve bileğe bir dokunuşla kullanılan Walkie-Talkie özelliği ile, iletişim kurmanın tamamen yeni bir yolunu sunuyor. Aile ve arkadaşlarla hızlı bir şekilde iletişime geçmek için eğlenceli ve kolay bir yol sunan bu yeni saatler arası bağlantı, hem hızlı hem de kişisel bir yöntem. Walkie-Talkie, dünyanın dört bir yanındaki tüm uyumlu Apple Watch kullanıcıları arasında Wi-Fi veya hücresel bağlantı üzerinden etkinleştirilebiliyor.
Apple Podcast’leri
Kullanıcılar şimdi Apple Watch’taki Apple Podcasts ile, en sevdikleri podcast’leri hareket halindeyken de dinleyebiliyor ve Siri’yi kullanarak katalogdaki podcast’lerden herhangi birini çalabiliyor. Bölümler Apple Watch ile otomatik olarak eşzamanlanıyor ve podcast’ler diğer aygıtlarda dinlendiğinde uygulama en yeni bölümle otomatik olarak yenileniyor. Geliştiricilere yönelik yeni bir özellik sayesinde Pandora, Audible ve 10% Happier gibi uygulamalarda yer alan müzikler, sesli kitaplar ve meditasyon seansları, kullanıcının iPhone’u yakınında olmasa bile offline olarak dinlenebilecek şekilde Apple Watch ile eşzamanlanıyor.
Siri Güncellemeleri
Yapay öğrenme yönteminden yararlanarak güncellenen Apple Watch Siri kadranı, şimdi daha da kişisel bir asistan haline geliyor. Antrenman sonrası kalp atış hızı, günün belirli bir saatinde Harita uygulamasında işe gidip gelme süresi veya tuttuğunuz takımın maç sonuçları gibi gün içindeki rutin davranışlara, konumlara ve bilgilere dayanarak daha fazla tahmin ve proaktif kısayollar sunuyor. Siri saat kadranı ayrıca, Nike+ Run Club, Glow Baby ve Mobike gibi sevilen üçüncü taraf uygulamalarından etkileşimli içerikler de gösteriyor.
Gelişmiş Bildirimler
Üçüncü taraf uygulamalarından gelen bildirimler şimdi etkileşimli denetimler içerebiliyor ve uygulamayı açmak zorunda kalmadan kullanılabiliyor. Örneğin, bir Yelp rezervasyon bildirimi, doğrudan bildirim üzerinden saati veya konuk sayısını değiştirme seçeneği içerebiliyor.
Öğrenci Kimlik Kartları
watchOS 5 sürümüyle birlikte Apple Watch, Öğrenci Kimlik Kartlarının yerini alıyor. Öğrenciler, sadece bileklerini kaldırarak kütüphane, yatakhane ve etkinlik alanları gibi yerlere girebiliyor, kimlik kartlarını Apple Watch’taki Wallet’a ekleyerek kampüs genelinde yiyecekler ve çamaşırhane için ödeme yapabiliyor. Program, bu sonbaharda Duke, University of Alabama ve University of Oklahoma ile başlıyor. Johns Hopkins University, Santa Clara University ve Temple University ise yıl sonuna kadar bu özelliği kullanıma sunacak.
watchOS 5, bu sonbaharda iOS 12 yüklü iPhone 5s veya daha yeni bir iPhone modeli ile çalışan Apple Watch Series 1 ve daha yeni modellerde kullanıma sunulacak. watchOS 5, orijinal Apple Watch modelinde kullanılamayacak. Özellikler değişebilir. Bazı özellikler tüm bölgelerde bulunmayabilir.
Yeni Apple Watch Spor Kordon renkleri bugünden itibaren ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, BAE, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Çekya, Çin, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Rusya, Singapur, Tayland, Tayvan, Türkiye ve Yeni Zelanda’daki apple.com web sitelerinden sipariş edilebilecek. Spor Kordon’un fiyatı 219 TL'dir.
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