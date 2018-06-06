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Walkie-Talkie

watchOS 5, sadece ses ve bileğe bir dokunuşla kullanılan Walkie-Talkie özelliği ile, iletişim kurmanın tamamen yeni bir yolunu sunuyor. Aile ve arkadaşlarla hızlı bir şekilde iletişime geçmek için eğlenceli ve kolay bir yol sunan bu yeni saatler arası bağlantı, hem hızlı hem de kişisel bir yöntem. Walkie-Talkie, dünyanın dört bir yanındaki tüm uyumlu Apple Watch kullanıcıları arasında Wi-Fi veya hücresel bağlantı üzerinden etkinleştirilebiliyor.