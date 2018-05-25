Waterford United - Derry City maçı rakamları

İrlanda Premier Lig maçında Waterford United ile Derry City, 25 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Waterford United 33 puanla 3. sırada, Derry City 30 puanla 4. sırada bulunuyor. Waterford United, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Derry City, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 116. İddaa'da Waterford United kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Derry City kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Waterford United son hafta oynanan St Patrick`s Ath maçında 2-0 kazandı.

Derry City ise Bohemians maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Waterford United, 18 gol attı ve 11 gol yedi.

Derry City, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Derry City 14 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.