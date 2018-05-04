Waterford United - Dundalk maçı öncesi rakamlar

İrlanda Premier Lig maçında Waterford United ile Dundalk, 04 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Waterford United 28 puanla 3. sırada, Dundalk 31 puanla 1. sırada bulunuyor. Waterford United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dundalk, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 216 kodlu maçı oynayanlar; Waterford United galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.20, Dundalk galibiyet oranı 1.60. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Waterford United son haftadaki Dundalk müsabasında 0-2 yenildi.

Dundalk, Waterford United karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Waterford United, 13 gol attı ve 4 gol yedi.

Dundalk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dundalk, 7 gol atarken 1 gol yedi.