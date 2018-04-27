Waterford United - Sligo Rovers düellosu

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Waterford United, 27 Nisan 2018 Cuma günü Sligo Rovers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Waterford United 24 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Sligo Rovers 11 puanda ve 8. sırada. Waterford United son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sligo Rovers son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Waterford United kazanır 1.50, berabere biter 3.20, Sligo Rovers kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Waterford United son haftadaki Longford Town müsabasında 2-1 kazandı.

Sligo Rovers, Athlone Town karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Waterford United, 12 gol attı ve 3 gol yedi.

Sligo Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sligo Rovers, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.