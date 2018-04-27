Waterford United - Sligo Rovers düellosu

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Waterford United, 27 Nisan 2018 Cuma günü Sligo Rovers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Waterford United 24 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Sligo Rovers 11 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Waterford United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sligo Rovers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Waterford United kazanır 1.35, berabere biter 3.40, Sligo Rovers kazanır 5.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Waterford United son haftadaki Longford Town müsabasında 2-1 kazandı.

Sligo Rovers ise Athlone Town karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Waterford United, 12 gol attı ve 3 gol yedi.

Sligo Rovers, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sligo Rovers 6 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.