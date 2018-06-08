Waterford United - St Patrick`s Ath düellosu

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Waterford United, 08 Haziran 2018 Cuma günü St Patrick`s Ath takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Waterford United 36 puanla 3. sırada, St Patrick`s Ath 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Waterford United, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. St Patrick`s Ath, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 163. İddaa'da Waterford United kazanır 1.90, berabere biter 3.10, St Patrick`s Ath kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Waterford United önceki hafta St Patrick`s Ath mücadelesinde 2-0 kazandı.

St Patrick`s Ath ise Waterford United karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Waterford United, 22 gol attı ve 11 gol yedi.

St Patrick`s Ath ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St Patrick`s Ath, 6 gol atarken 18 gol yedi.