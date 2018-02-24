Premier Lig 28. hafta maçında Cenk Tosun'un takımı Everton, Watford'a konuk oldu. Ev sahibi mücadeleyi 1-0 kazandı. Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada Watford'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Troy Deeney kaydetti. Milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 57. dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 4. maçında da golle tanışamadı.

Bu sonuçla Watford 33 puana yükseldi, Everton 34 puanda kaldı.