Watford - Newcastle United maçı istatistikleri

Watford ve Newcastle United, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Watford 38 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Newcastle United 41 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Watford, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Newcastle United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 119 kodlu maçı oynayanlar; Watford galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Newcastle United galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Watford son hafta oynanan Sunderland maçında 2-2 berabere kaldı.

Newcastle United ise Tottenham maçında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Watford, 25 gol attı ve 30 gol yedi.

Newcastle United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Newcastle United, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.