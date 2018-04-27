Wattens - FAC Team für Wien sahaya çıkıyor

Wattens ve FAC Team für Wien, 27 Nisan 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Wattens 33 puanla 7. sırada, FAC Team für Wien 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Wattens son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. FAC Team für Wien son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 174 kodlu maçı oynayanlar; Wattens galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, FAC Team für Wien galibiyet oranı 4.30. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Wattens son haftadaki Blau-Weiss Linz müsabasında 0-2 kazandı.

FAC Team für Wien, FC Wacker Innsbruck karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Wattens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Wattens, kendi sahasında 24 gol attı, 23 gol yedi.

FAC Team für Wien, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. FAC Team für Wien, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 37 kez topu kendi kalesinde gördü.