Wattens - FAC Team für Wien sahaya çıkıyor

Avusturya 1.Lig maçında Wattens ile FAC Team für Wien, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Wattens 33 puanla 7. sırada, FAC Team für Wien 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wattens, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. FAC Team für Wien son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 174 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wattens kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.60, FAC Team für Wien sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Wattens son haftadaki Blau-Weiss Linz müsabasında 0-2 kazandı.

FAC Team für Wien ise FC Wacker Innsbruck maçında 3-0 yenildi.

Wattens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Wattens, kendi sahasında 24 gol attı, 23 gol yedi.

FAC Team für Wien, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FAC Team für Wien 12 kez gol sevinci yaşadı, 37 kez topu ağlarında gördü.